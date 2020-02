il cinese è stato denunciato

I carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato a un imprenditore cinese numerosi articoli di Carnevale ritenuti pericolosi.

I militari hanno sottoposto a controllo il grossista di nazionalità cinese in una zona dell’hinterland catanese, scoprendo che numerosi prodotti importati erano privi del marchio di conformità e di etichetta in lingua italiana. Il materiale sequestrato, inoltre, non rispondeva ai requisiti di sicurezza e buona fabbricazione imposti dalle norme comunitarie per la scarsa qualità dei materiali impiegati, assemblati in modo molto approssimato, con risvolti negativi sulla loro sicurezza. La merce scoperta dai NAS è stata sequestrata ed il cinese è stato denunciato.

I controlli, assicurano i Carabinieri, continueranno anche nei prossimi giorni di festa del Carnevale.