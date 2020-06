Incastrato dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza

I Carabinieri di Ramacca (CT), in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Caltagirone (CT), hanno arrestato il 29enne Gaetano Giuseppe Camelia. L’uomo è indagato per rapina aggravata in concorso, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

È accusato di evere eseguito una rapina lo scorso 19 marzo in una tabaccheria di Ramacca, che si trova nella centrale piazza Umberto. Il malvivente con il volto coperto si era introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e, minacciando con un coltello una dipendente, aveva portato via dalla cassa 3.500 euro.

Le indagini hanno evidenziato che il rapinatore non aveva agito da solo, ma era spalleggiato da un complice che, come accertato nel corso dell’attività investigativa, lo informava telefonicamente dell’eventuale sopraggiungere di altri clienti o di pattuglie delle forze dell’ordine. Il giovane, soli 15 anni, era stato destinatario di un provvedimento del Gip del Tribunale dei Minorenni di Catania che, acquisiti i preliminari atti d’indagine e condividendone la valenza indiziaria, aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento cautelare che ne aveva disposto il collocamento in una comunità.

I Carabinieri si sono avvalsi dell’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e della tracciatura dei tabulati telefonici degli autori del reato ed è stato evidenziato come la coppia di malviventi avesse fatto precedere la rapina da diversi sopralluoghi.

I militari così sono riusciti a procedere all’identificazione che ha tra l’altro ha evidenziato come l’autore dell’irruzione all’interno della tabaccheria, fosse gravato dalla misura della sorveglianza speciale.

Tutti gli elementi probatori sono quindi stati compendiati all’Autorità Giudiziaria che, condividendone i contenuti, ne ha ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Caltagirone.