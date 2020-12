sanzionati 5 ragazzi

Gli genti del Commissariato di Adrano (CT) hanno sanzionato cinque giovani per inosservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato lo scorso 3 dicembre.

I poliziotti sono intervenuti in una piazza del paese dove gli abitanti del luogo avevano segnalato la presenza di giovani che non rispettavano la distanza di sicurezza di almeno un metro, necessaria per scongiurare il diffondersi dell’epidemia e, tra l’altro, in un orario in cui vige il cosiddetto “coprifuoco”. Giunti sul posto in effetti gli agenti hanno hanno identificato i giovani, che al momento del controllo si erano raccolti in un assembramento senza peraltro indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Dopo aver disciolto l’assembramento, i poliziotti hanno sanzionato i 5 ragazzi.

Sempre nell’ambito dell’attività di controllo del rispetto delle norme anti Covid, gli agenti hanno denunciato una donna, A.C. di anni 30, per non aver osservato l’ordine legalmente dato per impedire la diffusione della malattia infettiva. La donna è uscita da casa nonostante fosse positiva al Covid19.