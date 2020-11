Continuano i controlli anti covid-19 dei Carabinieri di Catania nei luoghi a rischio assembramenti durante il periodo coincidente con l’entrata in vigore delle nuove norme per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, svolta coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura.

Nel corso dei servizi i militari hanno sanzionato 147 persone per il mancato rispetto di quanto disposto con il Dpcm del 3 novembre e denunciato una persona per false attestazioni sulla propria identità. I militari hanno anche sanzionato due titolari di esercizi commerciali per il mancato rispetto della normativa relativa al Covid-19. Per uno dei due esercizi commerciali è stata disposta la chiusura provvisoria.

L’ultimo servizio in ordine di tempo è stato eseguito ieri sera dai militari della Compagnia di Catania Piazza Dante nelle zone di piazza Palestro, Castello Ursino e via Vittorio Emanuele. Al termine sono state controllate 37persone di cui due sanzionate per non aver rispettato l’obbligo di permanere in casa dopo le ore 22. Una persona è stata multata per mancanza di documenti di circolazione.

Inoltre, nel corso delle attività, i militari del Nucleo Radiomobile di Catania hanno deferito in stato di libertà un 59enne, poiché, benché sottoposto a isolamento fiduciario a seguito di positività riscontrata da covid-19, si era recato al presidio sanitario istituito presso il dismesso mercato ortofrutticolo di Catania, al solo fine di accompagnare la figlia.