Indagini in corso

Un motociclista che ha aggredito un autista dell’Amts di Catania per un diverbio sulla precedenza in strada è stato identificato e denunciato dalla polizia per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Sull’episodio hanno indagato agenti delle volanti della questura.

L’aggressione in via Aurora

L’aggressione, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuta ieri pomeriggio in via Aurora. Il motociclista avrebbe affiancato l’autobus, temporaneamente fermo, e, attraverso il finestrino aperto, prima avrebbe prima schiaffeggiato l’autista e poi colpito con un pugno il vetro retrovisore.

La vittima ha riportato delle ferite a un braccio destro causate dai frammenti dello specchio andato in frantumi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco per le cure del caso.

Il mese scorso altra aggressione a Catania con colpo di pistola in aria

Il mese scorso, sempre a Catania, il conducente di un bus di linea è stato inseguito, sino al capolinea di Nesima e minacciato da un motociclista. Il centauro era armato di pistola e ha pure esploso un colpo in aria. Il lavoratore della Amts di Catania, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico, era inseguito perché poco prima avrebbe rimproverato il motociclista. A rivelare l’incredibile episodio la Uil: “Aveva osato poco prima far presente al bullo che stava viaggiando contromano – denunciano in una nota i segretari generali di Uil e Uil Trasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura, e il segretario territoriale con delega al Trasporto pubblico Michele Bonvegna –. Un altro intollerabile episodio di ordinaria follia ai danni di personale dell’azienda municipale”.

Altra aggressione ad autista a Palermo

Per l’ennesima volta un autista di un mezzo pubblico in Sicilia viene preso di mira da violenti. Appena qualche giorno prima era successo anche a Palermo. Un gruppo di giovanissimi ha aggredito e insultato un autista dell’Amat, l’azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo, che era intervenuto per difendere una donna disabile presa di mira dal branco. E’ successo sulla linea 619 nei pressi dell’ospedale Villa Sofia a Palermo. Il mezzo stava percorrendo la via Antonino Cassarà quando sulla vettura è salito il gruppo di ragazzini.

Hanno iniziato a prendere in giro la donna disabile. L’autista ha fermato la corsa e rivolgendosi ai ragazzini ha detto di smettere di importunare i passeggeri. Per tutta risposta è stato colpito a pugni e sputi. I ragazzini hanno azionato il freno di emergenza e sono riusciti ad aprire una porta e scappare. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell’aggressione.