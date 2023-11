Impatto tra auto ed un vitello vagante sulla Vizzini-Militello, morto l’animale

21/11/2023

Nuovo incidente tra una vettura ed un animale sulle strade siciliane. Questa volta l’impatto è avvenuto sulla Sp 28/II Vizzini-Militello nei pressi dello scalo ferroviario di Mineo, nel Catanese. Il sinistro si è verificato ieri alle porte del territorio del comune di Militello in Val di Catania

Illeso il conducente

Nello scontro, la Range Rover ha subito danni alla carrozzeria anteriore e laterale ed il conducente è rimasto illeso mentre ha avuto la peggio lo sfortunato bovino, di taglia media, che è deceduto a causa del fortissimo impatto.

Dal conducente del mezzo, militellese, che ha mantenuto il controllo del veicolo sul tratto provinciale, con una manovra improvvisa, non sarebbero state accusate lesioni fisiche.

L’allarme animali vaganti nelle strade siciliane

L’accaduto ripropone le condizioni di pericolo generale delle strade provinciali e il tema della sicurezza dei collegamenti in una vasta area del Calatino-Sud Simeto. Animali allo stato brado o allevati, in modo incontrollato, in orari notturni, vagano spesso tra terreni agricoli incolti, sedimi ferroviari e arterie stradali.

Sulla Sp 28/II e per alcuni chilometri di tracciato, dopo ripetuti solleciti e istanze dei sindaci di Militello e Vizzini, sono stati recentemente completati gli interventi di sistemazione e ripristino del fondo stradale di una parte della carreggiata, in cui erano stati eseguiti lavori di scavo e posa di cavi di alimentazione.

Cavallo ucciso da un automobilista a Carini

A settembre un incidente tra una vettura ed un animale si è verificato nel Palermitano. Un cavallo è stato ucciso da un’auto in Corso Italia a Carini. L’animale è stato colpito da una vettura mentre stava passeggiando per le vie del centro alle porte del capoluogo siciliano. Tanto dolore per i proprietari del cavallo che si chiamava Mister Amarillo che era accudito e amato da oltre 14 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l’investitore che viaggiava a bordo di una Fiat Idea.