Intervento dei vigili del fuoco sulla provinciale 135

Grave incidente sulla strada provinciale 135 in località Paternò-Belpasso nel Catanese dove una vettura è uscita fuori strada ribaltandosi. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Nell’impatto un palo telefonico è stato divelto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò. All’arrivo sul posto l’auto era ribaltata e si trovava fuori dalla sede stradale. La persona che si trovava nell’abitacolo era fuori dalla vettura è già presa in cura dei sanitari del 118 che lo hanno successivamente trasportato presso l’ospedale San Marco di Catania. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell’incidente e dell’auto. C’è stato anche l’intervento dei tecnici della Telecom per il ripristino della linea telefonica a seguito dell’impatto.

Sul posto presenti i militari del comando della stazione locale dei carabinieri.









Incidente sull’autostrada Palermo Catania, auto cappottata

Alcuni giorni fa un incidente stradale sulla Palermo Catania si è verificato all’altezza dello svincolo di Villabate. Due auto si sono scontrate e una ha cappottato. Nella vettura c’era una persona disabile e una donna. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i due feriti molto gravi dall’abitacolo e affidarlo ai sanitari del 118 che hanno trasportato i due passeggeri all’ospedale Civico entrambi in codice rosso.

Oltre ai pompieri e al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per stabilire le responsabilità.

Paura per bambino di 10 anni gravemente ferito in un incidente sull’A18

Un bambino di 10 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale autonomo avvenuto attorno alle 13, sull’autostrada A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione di Catania. L’auto, una Audi A4, con a bordo il bambino, sua madre e un altro figlio di un anno più grande (tutti residenti a Catania), stava rientrando da una partita di calcetto a Messina. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo, che è strisciato per lunghi metri contro il guard-rail prima di arrestarsi contro un muro di contenimento. Tutti e tre gli occupanti dell’auto sono rimasti feriti.

Il bambino di 10 anni è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania in gravi condizioni: è stato intubato e ha riportato la frattura del femore. Il fratello maggiore ha riportato solo lievi escoriazioni. La madre, sotto choc, non ricorda l’accaduto. Non è escluso che abbia avuto un malore. L’incidente ha causato l’attivazione dell’uscita obbligatoria a Fiumefreddo per i mezzi diretti a Catania. Lunghe file si sono formate nel tratto di autostrada. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polstrada di Giardini Naxos.