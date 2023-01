opera attesa da oltre 40 anni

Sono stati aggiudicati quattro i lotti per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania. Un passo importante verso la realizzazione dell’opera attesa da circa 40 anni.

I lotti e gli importi

Il lotto 1, ricade nei comuni di Ragusa e Chiaramonte Gulfi (Rg), dallo svincolo con la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” allo svincolo con la sp 5 (escluso), e prevede un importo lavori complessivo di quasi 220 milioni di euro.

Il lotto 2, ricadente nei comuni di Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea (Ct), dallo svincolo con la sp 5 (incluso) allo svincolo di Grammichele (escluso), prevede un importo di quasi 278 milioni di euro.



Il lotto 3, per un importo pari a 235 milioni di euro, copre il tracciato dallo svincolo di Grammichele (incluso) allo svincolo di Francofonte (escluso) e ricade nei territori comunali di Licodia Eubea, Vizzini (Ct) e Francofonte (Sr).

Il lotto 4, infine, per un importo di oltre 369 milioni di euro, copre il tratto finale del tracciato, dallo svincolo di Francofonte (incluso) all’autostrada Catania-Siracusa, nei comuni di Francofonte, Lentini e Carlentini (Sr).

I lotti 1 e 3 prevedono una durata per la realizzazione pari a 1095 giorni, comprensivi di 195 giorni per andamento stagionale sfavorevole, mentre i lotti 2 e 4 prevedono una durata di 1280 giorni, comprensivi di 225 giorni per andamento stagionale sfavorevole.

“Passo in avanti” per Schifani

“L’aggiudicazione da parte di Anas dei quattro lotti esecutivi nei quali è articolato l’appalto per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania è un passo avanti importante. Seguiremo con attenzione l’iter dell’opera che risponde a una decennale necessità di infrastrutture per la crescita dell’economia di quella parte della Sicilia e per il diritto alla mobilità dei siciliani. Dare alla nostra Isola una rete viaria completa, moderna ed efficiente resta una delle priorità del mio governo” afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

“Progetto che ha luce” dice Dipasquale

“Siamo stati in prima linea nella lotta per ottenere i fondi – dice Dipasquale – e nell’approvazione dei progetti e stiamo vedendo i nostri sforzi premiati, in barba a chi ha sempre remato contro e non ci ha mai creduto. I fatti ci stanno dando ragione. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo importante progetto e non vediamo l’ora di godere dei suoi benefici concreti insieme a tutta la comunità”.

Il costo dell’opera

L’ investimento complessivo è di 1 miliardo e 434 milioni di euro. Il costo è aumentato, prima era intorno ai 700 milioni di euro, a seguito dei rincari del costo delle materie prime, legati alla contingenza economica internazionale.

Il tracciato

Il tracciato avrà uno sviluppo di circa 69 km e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali delle attuali strade statali 514 (per circa 39 km) e 194 (per circa 29 km). È prevista infine la realizzazione di 11 viadotti, di una galleria naturale a doppia canna, di un attraversamento ferroviario e di 10 svincoli.

Aggiudicata gara per Vittoria-Ragusa

E’ stata aggiudicata all’impresa D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali srl la gara d’appalto per la realizzazione della variante Vittoria-Comiso della Statale 115.

Importo da 104 milioni

Il bando prevedeva un investimento complessivo pari a 116 milioni di euro a base d’appalto, ridotti a 104 milioni in seguito al ribasso d’asta. L’azienda è mandataria del Raggruppamento Temporaneo di imprese che comprende anche Maeg Costruzioni Spa con Lombardi Ingegneria srl (progettista incaricato) e Arcadia srl (piano di monitoraggio ambientale).

Inclusi aumenti per rincaro costi

La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. “In tale importo sono inclusi gli oneri per la progettazione esecutiva, l’esecuzione del monitoraggio ambientale in corso d’opera, gli oneri per la sicurezza e l’aggiornamento dei costi in seguito al rincaro delle materie prime” spiegano dall’Anas. È previsto nel breve termine l’avvio delle attività di progettazione esecutiva cui farà seguito il concreto avvio dei lavori.