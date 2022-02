Tre quattordicenni sono stati denunciati

Baby gang in azione nel catanese con atti di vandalismo scoperta dai carabinieri. Identificati e denunciati gli autori del danneggiamento in serie di alcuni automobili a San Michele di Ganzaria, piccolo comune di 2 mila anime nel catanese. Si tratta di tre minorenni, tutti di 14 anni. Uno di loro aveva un hoverboard, una pedana elettrica dotata di ruote. Gli altri due lo seguivano simultaneamente e con degli attrezzi appuntiti hanno danneggiato diverse auto in sostanza. Il motivo sembra essere quello della bravata fine a sé stessa, vandalismo per gioco.

L’indagine

Sono stati i carabinieri della stazione di San Michele di Ganzaria ad aver denunciato i tre minori tutti residenti in paese. Sono gravemente indiziati di danneggiamento. L’episodio si consumò la sera del 19 gennaio scorso, quando i proprietari di ben sei autovetture si erano rivolti ai militari della locale stazione per denunciare il danneggiamento, mediante uno strumento da punta e taglio, delle gomme delle loro autovetture posteggiate nel centro cittadino.

La voce corre veloce

Nel paese la voce si era immediatamente sparsa e l’attività investigativa dei carabinieri per risalire agli autori era stata immediatamente attivata, rivolgendo particolare attenzione all’ascolto di testimoni e, soprattutto, alla disamina di molti filmati ricavati dalle registrazioni di diversi sistemi di videosorveglianza. In particolare, i militari hanno incentrato la loro attenzione sui tre giovanissimi, uno dei quali utilizzava un hoverboard. I tre, muovendosi simultaneamente, avrebbero scelto a caso le autovetture da danneggiare, salvo poi allontanarsi come se nulla fosse per evitare di destare sospetti nei passanti.

Il riconoscimento

Fondamentale per l’individuazione dei tre minori è stato il riconoscimento visivo da parte dei militari, nonché l’identificazione di uno di loro proprio mentre transitava in una via del centro a bordo del suo hoverboard, con gli stessi abiti indossati nel raid. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, evidenziando non comuni doti di equilibrista, è stato filmato mentre riusciva contemporaneamente a squarciare le gomme delle autovetture e a muoversi a bordo del monopattino elettrico.