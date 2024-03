Sono ore di apprensione per Mohamed Houssein Khalifa, il bambino di dieci anni allontanatosi da una comunità per minori a Santa Maria di Licodia e di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 12 e il 13 marzo.

L’appello del sindaco

In un post su Facebook, il sindaco, Giovanni Buttò, rivolge un appello a chiunque “possa contribuire al ritrovamento”. “In qualità di primo cittadino condivido l’ansia per le sorti del bambino di dieci anni allontanatosi nella notte dalla propria abitazione – scrive il sindaco – Rivolgo, pertanto, un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento. Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova, affinché lo comunichino al più presto alle forze dell’ordine, anche in forma anonima, se necessario. Chiedo ai responsabili degli organi istituzionali preposti, di rafforzare l’apparato investigativo, che pur si sta prodigando, per ritrovarlo”. “Faccio appello a tutta la comunità cittadina e a quella dei paesi limitrofi, affinché la solidarietà, manifestata in queste ore, contribuisca fattivamente al ritrovamento di questo bambino”, conclude Buttò.

Mohamed Houssein Khalifa. È alto 145 cm e pesa circa 50kg. L’ultima volta è stato visto con un pigiama nero di una marca sportiva, la scomparsa risale infatti alla scorsa notte. Indagini e ricerche sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Paterno’ a cui i familiari si sono rivolti.

Il bimbo ritrovato al Mugello

È stato trovato vivo il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi, scomparso dalla sua casa colonica nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze), nell’Alto Mugello. Lo hanno reso noto i carabinieri.

Da quanto spiegato dalla prefettura, il bimbo sarebbe stato trovato a circa tre chilometri dalla sua abitazione. Il piccolo sembrerebbe in buone condizioni. Sempre dalle prime informazioni sarebbe stato un giornalista de La vita in diretta di Rai 1 a ritrovarlo: mentre saliva verso la casa avrebbe udito alcuni lamenti e rumori.

