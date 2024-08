Un’operazione mirata contro l’abusivismo e l’illegalità è stata condotta dalla Polizia di Stato a Catania, nell’ambito del progetto “Controllo Integrato del Territorio”. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli agenti del Commissariato “Centrale” e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, impegnati in un’azione sinergica per garantire la sicurezza dei cittadini.

Parcheggiatori abusivi smascherati

L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sulle zone di piazza Borsellino e via Dusmet, note per la presenza di parcheggiatori abusivi. Durante il servizio di pattugliamento, i poliziotti hanno sorpreso due uomini, un 23enne e un 32enne catanesi, mentre si aggiravano nei pressi del parcheggio AMT cercando di adescare gli automobilisti in cerca di un posto auto. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati prima ancora che potessero avvicinare i turisti in arrivo.

Provvedimenti per i recidivi

Il 23enne, già colpito da un DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal Questore a seguito di precedenti segnalazioni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione del provvedimento. Anche il 32enne è stato denunciato a piede libero, essendo risultato recidivo nell’attività di parcheggiatore abusivo nei tre mesi precedenti.

80 persone controllate e numerose infrazioni al Codice della Strada

L’operazione di controllo si è estesa anche ad altre zone della città, con posti di blocco istituiti in via Maddem angolo via Ventimiglia, via VI Aprile angolo via Tezzano e piazza Stesicoro. Durante i controlli, che hanno riguardato 80 persone e 40 veicoli, sono state riscontrate diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente, incauto affidamento di veicolo, omessa revisione e mancata esibizione della carta di circolazione. Due automobilisti sono stati inoltre sottoposti a fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Controlli estesi al quartiere San Cristoforo

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione personale e veicolare a carico di un automobilista con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, ma l’esito è risultato negativo. Infine, i controlli sono stati estesi anche al quartiere San Cristoforo, dove sono stati verificati alcuni soggetti sottoposti a misure restrittive.