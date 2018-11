L'operazione Smack Forever

E’stata la polizia maltese, su una segnalazione dei carabinieri della compagnia di Giarre, ad arrestare Ettore Riccobono di 34 anni, indagato nell’ambito dell’operazione “Smak Forever” di quattro giorni fa contro una frangia del clan Laudani.

A Riccobono, residente a Gravina di Catania, ma di fatto domiciliato a Malta, condotto in carcere in attesa di estradizione per l’Italia, è stato notificato un provvedimento di arresto internazionale firmato dal Gip su richiesta della Dda della Procura di Catania.