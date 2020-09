Titolare e dipendenti multati

Nella serata di sabato, a Catania, agenti della Questura, della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e un equipaggio del Carabinieri, hanno controllato diversi esercizi commerciali.

Il “Caffè Epoca” è stato l primo ad essere stato controllato e qui gli agenti hanno sorpreso 4 dipendenti addetti alla somministrazione di alimenti e bevande,senza mascherina. Tenuto conto che il titolare del bar non aveva ottemperato al DPCM “antiCovid-19”, è stato sanzionato per non aver osservato quanto previsto ed è stata disposta la chiusura dell’attività in via cautelare per 5 giorni. Anche i quattro dipendenti sono stati sanzionati.

Successivamente, è toccato a “Taiyò the art of sushi”, presso il lungomare Ognina. Anche qui sono stati trovati 3 dipendenti addetti alla cucina sprovvisti della mascherina che inoltre non rispettavano la distanza interpersonale di almeno un metro. Anche in questo caso, sono state adottate le stesse misure della chiusura per 5 giorni dell’esercizio e le sanzioni per titolare e dipendenti; controlli sono stati esperiti anche ad altri locali presenti presso il “Borghetto Europa”.

Non sono, poi, mancati i controlli nel rione San Berillo e in altri centri affollati della città, a seguito dei quali sono stati conseguiti i seguenti risultati: 270 le persone controllate; 376 i veicoli controllati; elevate 58 infrazioni per inosservanza al Codice della Strada; sequestrati 13 veicoli tra autovetture e motocicli.