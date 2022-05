L’intera struttura nel catanese è sotto sequestro

La polizia di Stato ha denunciato il presidente di un’associazione sportiva di padel, situata nell’area a nord di Catania, per il reato di abusivismo edilizio. I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno operato con la collaborazione di personale della polizia scientifica. Nel corso di un servizio congiunto con il personale dell’ufficio urbanistico e di gestione del territorio del Comune di Catania, è emerso che l’area su cui insistevano i campi di padel era sprovvista dei necessari titoli abilitativi e del relativo progetto redatto da un tecnico abilitato.

Dovevano esserci campi di calcio

In quell’area, infatti, dalla documentazione acquisita, avrebbero dovuto esserci soltanto dei campi di calcio. Infatti, per la realizzazione dei campi di padel, così come confermato anche dalla più recente giurisprudenza, trattandosi di strutture composte da carpenteria metallica e lastre di vetro ancorate su cordoli di cemento, è necessario il preventivo rilascio del titolo abilitativo del permesso di costruire.

Un muro pericoloso

Inoltre, sempre all’interno del circolo, veniva riscontrata la presenza di un muro alto circa 6 metri costruito con semplici blocchi di cemento, privo anch’esso di titolo abilitativo, che avrebbe potuto costituire un serio e concreto pericolo per i giocatori in caso di cedimento, non rispettando la vigente normativa in materia di sicurezza. In seguito alle violazioni penali riscontrate, il circolo è stato sottoposto a sequestro.

Ad aprile altro sequestro

Nell’aprile scorso furono messi i sigilli ad un altro impianto adibito per l’esercizio di padel da parte della polizia a Catania. E’ stato scoperto essere totalmente abusivo perché privo di qualsiasi autorizzazione all’esercizio. Ma non è finita qui: gli agenti hanno anche scoperto irregolarità di tipo fiscale dal momento che non venivano emesse le ricevute ai giocatori per l’affitto dei campi. Violate anche le norme anti covid19 da alcune dipendenti della struttura. Anche in questo caso è stato il personale dipendente del commissariato di pubblica sicurezza sezionale di “Borgo Ognina” ad avere operato nel corso di un controllo amministrativo. Gli agenti hanno sanzionato e posto sotto sequestro uno dei più noti e frequentati circoli sportivi di padel della Sicilia orientale.