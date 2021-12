la proprietaria è una donna catanese, ha presentato due denunce

Jackie, un Pastore di Beauce di due anni e mezzo, è scomparsa nel nulla

La proprietaria è una donna di Catania

Il cane doveva partecipare a un concorso di bellezza a Gozo

Si sono perse le tracce di un cane appartenente a una donna catanese e scomparso a Malta, ma che potrebbe essere ovunque, forse vittima di strani traffici. A raccontare la sua storia è l’Aidaa, l’associazione italiana Difesa Animali e Ambiente.

Le tracce del cane si perdono il 12 novembre

E’ sparita nel nulla dallo scorso 12 novembre quando la sua padrona Floriana Pisani di Catania l’ha affidata ad un conoscente perché doveva portarla ad una gara di bellezza canina a Gozo, nello stato di Malta.

Di Jackie si sono perse le tracce e la sua padrona, dopo essersi recata di persona sull’isola ed aver sporto le denunce sia presso la polizia italiana che quella maltese ora spera in un ritorno a casa del suo animale da compagnia.

Campionessa di bellezza dell’Enci

Jackie è una cagnolona, un Pastore di Beauce di due anni e mezzo campionessa di bellezza dell’Enci (Ente nazionale Cinofilia italiana), sparita nel nulla.

“Floriana è distrutta e non sa più cosa fare per riportare a casa la sua Jackie – dichiara l’avvocato Grazia Scarola di Como che sta seguendo la vicenda personalmente -. Ogni volta che pronuncia il suo nome gli si inumidiscono gli occhi pensando che la sua cagnolona sia finita chissà dove”.

Jackie sarebbe scappata, due denunce presentate

La persona a cui Floriana aveva affidato il cane si limita a sostenere che Jackie è scappata. Ma Gozo è un’isola piccola ed il cane non può essersi volatilizzato in poche ore e il dubbio che abbia avuto un destino diverso da quello della fuga è dietro l’angolo e per questo sono state fatte le denunce sia a Malta che in Italia.

Cani scomparsi e rapiti, l’appello

Ora della vicenda si sta occupando anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, Aidaa, che in passato è riuscita a ritrovare e portare a casa diversi cani scomparsi o rapiti. “Ci stiamo muovendo con la discrezione necessaria in diverse direzioni ma ci pare importante lanciare questo appello a tutta la stampa ed ai cittadini maltesi di Gozo e anche a chi ha partecipato alle gare di bellezza dello scorso 13 novembre – scrivono in una nota stampa gli animalisti di AIDAA – perché Jackie possa tornare subito a casa. Nei prossimi giorni ci rivolgeremo anche all’ambasciata maltese perché riteniamo che sia impossibile che un cane possa scomparire così nel nulla e che si debbano fare ulteriori passi a partire dal rendere note le generalità di chi è coinvolto in questa storia. Chiediamo a chiunque sia in grado di dare informazioni anche in forma anonima di farlo contattandoci al 3479269949. Floriana attende con il cuore in gola di poter riabbracciare la sua Jackie”.