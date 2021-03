Spacciatore ai domiciliari

A Catania spacciatore fugge, acciuffato nelle campagne circostanti

L’uomo beccato con la droga negli slip

A Caltagirone casolare, alimentato a costo zero e munizioni

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 28 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Spacciatore ai domiciliari

I militari hanno effettuato alcuni giri all’interno delle strade del quartiere Galermo, sorprendendo il giovane pusher mentre, in via Fratelli Gualandi, era intento a piazzare delle dosi a un cliente. Lo spacciatore, visti gli uomini in divisa, è fuggito nelle campagne circostanti. Inseguito per un centinaio di metri, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale, grazie al quale sono state rinvenute e sequestrate 36 dosi di marijuana che il giovane aveva occultato dentro gli slip. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

Un casolare con munizioni e allaccio abusivo

I Carabinieri della Stazione di Granieri hanno arrestato un 65enne di Grammichele, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e detenzione abusiva di munizionamento. I militari hanno ispezionato il casolare dell’uomo in contrada Piano Pistone, all’interno del quale, oltre ad accertare che lo stesso fruiva di energia elettrica a costo zero, mediante allaccio alla rete elettrica pubblica, hanno rinvenuto e sequestrato 27 cartucce calibro 12 detenute illegalmente. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.