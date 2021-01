‌‌Giocavano‌ ‌al‌ ‌bar‌ ‌senza‌ ‌mascherina, ‌scommettitori‌ ‌sanzionati‌ a Catania

Redazione di

27/01/2021

‌I‌ ‌Carabinieri‌ ‌della‌ ‌Stazione‌ ‌di‌ ‌Piazza‌ ‌Dante di Catania,‌ ‌‌nell’eseguire‌ ‌‌un‌ ‌servizio‌ ‌di‌ ‌controllo‌ ‌del‌ ‌territorio‌ ‌finalizzato‌ ‌al‌ ‌rispetto‌ ‌delle‌ ‌prescrizioni‌ ‌relative‌ ‌alla‌ ‌normativa‌ ‌anti‌ ‌covid-19‌ ‌in‌ ‌zona‌ ‌rossa,‌ ‌hanno‌ ‌avuto‌ ‌accesso‌ ‌all’interno‌ ‌di‌ ‌un‌ ‌Bar‌ ‌di‌ ‌via‌ ‌Sapuppo,‌ ‌nei‌ ‌pressi‌ ‌della‌ ‌via‌ ‌Garibaldi,‌ ‌all’interno‌ ‌del‌ ‌quale‌ ‌hanno‌ ‌sorpreso‌ ‌sette‌ ‌persone‌ ‌intente‌ ‌a‌ ‌scommettere‌ ‌e‌ giocare‌ ‌davanti‌ ‌ai‌ ‌computer‌ ‌al‌ ‌poker‌ ‌on‌ ‌line‌ ‌privi‌ ‌di‌ ‌mascherina‌ ‌e‌ ‌senza‌ ‌rispettare‌ ‌il‌ ‌previsto‌ ‌distanziamento. ‌I‌ ‌militari,‌ ‌oltre‌ ‌a‌ ‌sanzionare‌ ‌i‌ ‌sette‌ ‌clienti,‌ ‌hanno‌ ‌mulatto‌ ‌il‌ ‌titolare‌ ‌dell’esercizio‌ ‌pubblico‌ ‌per‌ ‌cui‌ ‌è‌ ‌stata‌ ‌disposta‌ ‌la‌ ‌chiusura‌ ‌per‌ ‌5‌ ‌giorni.‌ ‌ ‌ I Carabinieri delle Stazioni di Mazzarrone e Licodia Eubea, supportati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Caltagirone, del 12° Reggimento “Sicilia” e della Stazione di Granieri, hanno arrestato nella flagranza un 16enne e un 17enne di Mazzarrone, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al controllo sull’osservanza delle disposizioni nazionali e locali volte alla prevenzione del contagio da covid-19, i militari, nel centro abitato di Licodia Eubea, hanno imposto l’alt al ciclomotore con a bordo i due minorenni. I giovani, sottoposti a perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati in possesso di 6 dosi di marijuana, 14 di hashish, nonché di 270 euro in banconote di medio e piccolo taglio. Gli arrestati, sanzionati anche per la violazione delle norme anti covid-19, sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.

