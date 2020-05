Nel corso dei servizi sono state denunciate quattro persone

È di 4 persone denunciate e 22 contravvenzioni elevate il bilancio dei controlli eseguiti nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo (Me) nella zona della movida.

I militari hanno controllato tre locali al fine di verificare il rispetto delle normative sulle recenti prescrizioni per l’esercizio delle attività commerciali e di ristorazione, sensibilizzando i giovani sul rispetto delle distanze interpersonali. Nel corso dei servizi sono state denunciate quattro persone.

In particolare, un 20 enne, è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di circa 9 grammi di marijuana ed un coltello di genere vietato, sequestrati. Un 33enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di circa 12 grammi di marijuana, alcuni semi di canapa indiana e due bilancini di precisione, un 54enne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello di genere vietato, sottoposto a sequestro e un 24enne per evasione, in quanto trovato al di fuori del domicilio.

Inoltre 3 persone, di età compresa tra i 18 e 43 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Messina come assuntori di stupefacente. Sono stati controllati oltre 90 automezzi e 179 persone e sono state contestate 22 infrazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni amministrative, tra cui 3 per mancanza di copertura assicurativa con i sequestri amministrativi dei veicoli ed alcuni automezzi sono stati rimossi per contrastare la sosta selvaggia.