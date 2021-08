L’operazione di controllo anti-covid della polizia

Multe salatissime e la chiusura temporanea dell’attività. Questo il bilancio di un’azione mirata del commissariato di polizia nel quartiere Librino a Catania. Nel mirino è finito una sala giochi dove le normative anti-covid recentemente rese obbligatorie dallo Stato non erano minimamente rispettate.

Attività di controllo mirata

L’attività è stata espletata ieri dal personale del commissariato Librino che ha effettuato mirati controlli volti a fare rispettare la normativa anti-covid e la corretta applicazione del green pass. Un accertamento è stato eseguito presso una nota sala giochi e scommesse ubicata nel quartiere di competenza, dove sono stati sorpresi 4 avventori privi di mascherina protettiva, 3 dei quali privi anche del citato green pass.

Le sanzioni

Dopo aver constatato tutte queste irregolarità gli agenti hanno immediatamente disposto la chiusura provvisoria dell’attività per cinque giorni e hanno contestato 9 sanzioni amministrative per un totale di 3.600 euro. Nello specifico 4 sanzioni sono state fatte agli avventori perché privi di mascherina, 3 ai clienti sprovvisti di green pass e 2 al titolare perché permetteva l’accesso nella sala giochi a persone prive di mascherina e perché autorizzava l’accesso all’interno del suo esercizio a persone prive di green pass.

Altri controlli anche sulla viabilità

Sono stati eseguiti ulteriori controlli di polizia che, tra l’altro, hanno consentito di elevare numerose sanzioni amministrative anche per violazioni al codice della strada e il sequestro amministrativo di un veicolo per mancanza di assicurazione per responsabilità civile.

Il mese scorso nel mirino una sala bingo

Lo scorso mese di luglio furono gli agenti della squadra amministrativa del commissariato centrale di Catania a avere scoperto delle irregolarità sui protocolli anti-covid in una sala bingo nel centro della città. All’interno del locale è stata rilevata la presenza di circa 30 persone, cinque delle quali non facevano uso della mascherina, obbligatoria nei locali al chiuso. I poliziotti hanno elevato multe di 400 euro a testa. Anche in questo caso locale chiuso per 5 giorni.