Il personale delle Volanti ha effettuato un controllo nel quartiere Librino di Catania, dove, in un garage erano stati nascosti due motocicli, quasi del tutto vandalizzati. Grazie al numero di targa, si è potuto risalire ai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il furto; inoltre, sono state rinvenute numerose targhe, anch’esse di provenienza furtiva, e pezzi meccanici e di carrozzeria appartenenti a differenti mezzi.

A seguito di un controllo del garage, è stata rinvenuta, occultata tra i tubi dell’acqua, una pistola priva di matricola. Dopo i rilievi della Polizia Scientifica, la pistola è stata sequestrata a carico di ignoti, il rimanente materiale è stato affidato in custodia a un carro soccorso.

La polizia ha anche arrestato due mauriziani per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

A seguito di una segnalazione, gli agenti li hanno sottoposti a controllo trovando 8 bustine di marijuana del peso complessivo di grammi 47 e 50 euro. Condotti in Questura in stato di arresto, su disposizione del Pm di turno sono stati liberati.