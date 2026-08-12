Scatolone semiaperto in un hub di Catania: dentro 450 fuochi d’artificio

Walter GiannÃ² di

12/08/2026

Uno scatolone semiaperto e danneggiato, in mezzo agli altri pacchi in attesa di partire. Ãˆ bastato quel dettaglio, notato da un dipendente, per evitare che ottantacinque chili di materiale esplodente finissero su un furgone.

La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato 450 fuochi d’artificio giunti in un hub di spedizione cittadino senza il rispetto delle basilari condizioni di sicurezza.

Com’Ã¨ scattato l’allarme

A dare l’allarme Ã¨ stato uno dei dipendenti del centro di smistamento, che si Ã¨ accorto della presenza di prodotti esplosivi accatastati all’interno di uno scatolone semiaperto e danneggiato.

Dalla segnalazione all’intervento sono passati pochi istanti. La Sala Operativa ha inviato sul posto i poliziotti specializzati dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La messa in sicurezza

Gli operatori hanno seguito le procedure previste per questi casi.

Prima la messa in sicurezza dell’area, poi l’avvio dei rilievi con l’apertura degli scatoloni.

All’interno sono stati trovati 450 fuochi d’artificio di varie dimensioni, innescati con accenditori elettrici.

PerchÃ© quel carico era pericoloso

La squadra artificieri della Questura, impegnata con continuitÃ in attivitÃ di formazione, addestramento e simulazioni, ha accertato la pericolositÃ del materiale.

Il problema non era solo il quantitativo, ma le modalitÃ di custodia. I fuochi erano riposti senza alcuna cura, in violazione delle procedure di sicurezza previste dalla legge.

C’Ã¨ poi un elemento tecnico specifico: gli artifizi non possono essere trasportati insieme agli accenditori. La presenza di entrambi nello stesso collo comportava il rischio di una modifica dei tempi di accensione.

Il pericolo, di conseguenza, ricadeva su chi non ne sapeva nulla: i corrieri incaricati del trasporto e, nelle fasi successive, i destinatari della consegna.

Il sequestro e la distruzione

Tutto il materiale pirotecnico Ã¨ stato sequestrato.

Al termine delle operazioni di recupero nell’hub Ã¨ stato distrutto, come disposto dalla Procura della Repubblica.

Le indagini in corso

Restano da individuare le persone coinvolte nella spedizione.

Sono in corso accertamenti per risalire agli effettivi mittenti e destinatari dei pacchi: da una prima verifica, i dati indicati sui colli trasportati sono risultati fittizi.

I controlli rafforzati per Ferragosto

L’episodio si colloca in una fase di intensificazione dei servizi.

Nelle ultime settimane, come disposto dal Questore di Catania, sono stati rafforzati in cittÃ e in provincia i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo della Polizia di Stato.

L’obiettivo Ã¨ contrastare la vendita abusiva di prodotti esplodenti artigianali in vista di Ferragosto, con particolare attenzione ai piÃ¹ giovani, che ignari della pericolositÃ del maneggio di artifizi pirotecnici si espongono a concreti rischi per la propria incolumitÃ .