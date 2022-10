a Piedimonte Etneo

I funzionari Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’Ufficio dei Monopoli di Palermo, di Catania e dell’Ufficio antifrode regionale, hanno scoperto un centro scommesse abusivo a Piedimonte Etneo (CT). La scoperta avviene nell’ambito di un controllo eseguito su segnalazione dell’Ufficio Controlli Giochi della Direzione Centrale, all’interno di una cartoleria e Internet Point. Il titolare dovrà rispondere di esercizio abusivo di raccolta delle scommesse non autorizzate.

L’attività senza autorizzazione

Il controllo, finalizzato al contrasto e alla prevenzione del gioco illegale, ha consentito d’individuare l’attività priva dell’autorizzazione rilasciata dalla Questura e della concessione all’esercizio delle scommesse sportive concessa dall’Agenzia fiscale. In violazione della norma in materia di scommesse online, che prevede l’installazione dei giochi da casinò sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e sulle piattaforme

autorizzate, è stato trovato un cliente intento a giocare al gioco del poker con un personal computer.

Le attrezzature sequestrate e denunciato il titolare

All’interno del locale, oltre al computer posto sotto sequestro, sono stati trovati anche 2 biliardini “calcio balilla” e un gioco elettromeccanico dei dardi anch’esso privo di licenza. Il titolare, che consentiva ai clienti di effettuare le scommesse anche su eventi diversi da quelli autorizzati normalmente nelle agenzie in regola con la normativa di settore, oltre a dover pagare sanzioni per circa 100 mila euro, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’Imposta Unica dovuta sulle scommesse verrà calcolata dall’ufficio fiscale competente in base al volume delle giocate riscontrate.