proseguono le indagini per accertare le cause del decesso

Dolore e sgomento uniti a tanta incredulità e lacrime per una vita spezzata troppo presto.

Si sono svolti oggi pomeriggio, nella parrocchia Maria Santissima del Rosario, di Fiumefreddo di Sicilia, i funerali di Chiara La Spina, la 18enne morta a seguito di un malore avvertito dopo aver preso parte a una festa lo scorso 14 giugno.

Le indagini sul decesso e l’autopsia

Intanto, coordinate dalla Procura di Catania, proseguono le indagini sul decesso della ragazza che nel momento rimane avvolto nel mistero.

Nei giorni scorsi è stata eseguita l’autopsia sul corpo della giovane, ma ancora non sarebbero noti i risultati dell’esame. Cosa è accaduto a Chiara? Qualcuno ha sottovalutato il suo malessere?

Interrogativi che l’intera comunità di Fiumefreddo, dove la giovane era conosciuta e stimata da tutti, continua a porsi.

Un tragico momento

Il neo sindaco di Fiumefreddo di Sicilia, Angelo Torrisi, ha espresso il suo cordoglio con una nota diramata anche sui social. Ha scritto: “La comunità di Fiumefreddo piange la dolorosa e prematura scomparsa di Chiara La Spina. La fiumefreddese, ad appena 18 anni, è volata in cielo troppo presto. Siamo vicini alla famiglia e a coloro che soffrono in questo tragico momento”.

Il malore

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe sentita male al rientro da una festa a casa di un’amica. Il padre l’avrebbe prima accompagnata alla guardia medica nella vicina Mascali dove gli sarebbe stata iniettata una dose di Valium. Le sue condizioni però si sarebbero aggravate.

La corsa in ospedale

La giovane avrebbe perso i sensi e da qui è stata presa la decisione di trasferirla all’ospedale di Acireale. Nel tragitto, però, il cuore della ragazza avrebbe smesso di battere. Una ricostruzione che comunque è ancora tutta da chiarire e proprio per questo la Procura ha deciso di aprire un fascicolo.

Cosa ha provocato la morte di Chiara?

Quali sono le cause della morte di Chiara? Ha bevuto o mangiato qualcosa che le ha potuto far male durante la festa, oppure ha influito la dose di Valium che le è stata somministrata alla guardia medica? I carabinieri stanno anzitutto cercando di ricostruire passo dopo passo quel che è accaduto quella tragica notte. Ad essere stati sentiti vari testimoni, soprattutto i ragazzi che erano stati in sua compagnia alla festa.

Il cordoglio

“La comunità – scrive la parrocchia di Maria Santissima Immacolata, che fa riferimento al quartiere in cui abita la famiglia della giovane vittima – si stringe alla famiglia La Spina per la perdita prematura della giovane Chiara, già partecipante dell’oratorio parrocchiale. Preghiamo il Signore e la Vergine Immacolata affinché, ora in Dio, fiorisca perenne nel Cielo la sua giovinezza”.

Secondo quanto riferito agli inquirenti dai genitori Carmelo La Spina e Carmela Grazia Costanzo sembrerebbe che la ragazza soffrisse di patologie allergiche.