Ha avuto un malore mentre correva alla Favorita

Palermo è scossa dalla tragica notizia della morte di Nunzio Ganci, 58 anni, storico ristoratore. Sarebbe stato colto da un malore mentre era intento ad effettuare la sua quotidiana corsa a piedi all’interno del parco della Favorita. Ganci, infatti, era un appassionato runner e spesso partecipava a gare podistiche a livello amatoriale.

Imprenditore conosciuto

Il 58enne era soprattutto conosciuto per la sua attività di ristoratore. Da tempo era infatti titolare del ristorante-pizzeria “La posada” nella centralissima via Emerico Amari. Un locale molto frequentato che Ganci gestiva ogni giorno con il sorriso fra le labbra e per questo era molto ben voluto dai suoi clienti.

Il dramma consumato in un attimo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’imprenditore avrebbe accusato un malore intorno alle 9 di questa mattina. Avrebbe cominciato ad avere problemi respiratori nei pressi di Case Rocca. Il dramma si è consumato in un attimo: Ganci si è accasciato a terra ed ha perso i sensi. In pochi istanti il suo cuore ha smesso di battere e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Famiglia straziata dal dolore

La famiglia Ganci viene colpita da un tremendo lutto per la seconda volta in pochissimi mesi. Infatti nello scorso mese di novembre è morto Tommaso Ganci, padre di Nunzio, all’età di 74 anni. Era considerato un pioniere dell’attività amatoriale con le società della Delta Palermo e poi l’Amatori Palermo. Addirittura venne ricordato pubblicamente dal grande atleta palermitano Totò Antibo: “Sei andato via all’improvviso, le lacrime rigano il mio volto. Quando ripenso al tuo sorriso e alle tue parole capisco che non devo piangere, tu non lo avresti voluto”.

