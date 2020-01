Nel centro storico di Catania

La Polizia di Stato ha arrestato il catanese Carmelo Montedoro, 38 anni, accusato di rapina impropria.

Nel corso della mattinata di ieri, l’uomo si è presentato in una rivendita di sigarette elettroniche del centro storico storico, per chiedere la sostituzione di una di esse, acquistata in passato. In seguito al rifiuto del negoziante, il quale ha riferito l’oggetto sarebbe dovuto andare in assistenza in quanto coperto da garanzia, e che non poteva pertanto essere sostituito, l’uomo si è impossessato di una sigaretta in esposizione e, inseguito dal titolare fuori dal locale, lo ha colpito con una testata al volto.

Grazie al numero di targa dell’auto i Poliziotti hanno identificato e rintracciato l’uomo ancora in possesso della sigaretta elettronica. E’ stato dunque arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.