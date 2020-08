senza l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, hanno sequestrato oltre 70 mila di prodotti illegali, accessori ai tabacchi da fumo in vendita al dettaglio senza l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, da parte di un cittadino cinese, presso il mercato rionale di Catania, denominato “Fera o Luni”.

Le Fiamme Gialle hanno individuato il luogo in cui si rifornivano numerosi clienti che compravano gli oggetti a un prezzo concorrenziale rispetto ai venditori autorizzati. Il venditore operava in totale evasione dell’imposta di consumo.

I militari hanno, quindi, proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti illegali e segnalato il commerciante cinese all’Agenzia delle Dogane e Monopoli Direzione Regionale per la Sicilia per cui arriveranno sanzioni amministrative pecuniarie per un importo fino a 50 mila euro. Durante l’intervento, i finanzieri hanno notato anche un secondo soggetto extracomunitario che, alla loro vista, è fuggito, abbandonando su di una bancarella improvvisata 188 capi di abbigliamento, tra polo, pantaloni e scarpe contraffatti che venivano sequestrate penalmente.