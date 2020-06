Il bilancio di un anno di attività

L Guardia di Finanza spegne 246 candeline. Anche a Catania si è svolta la celebrazione del 246° anniversario nella Caserma “Angelo Majorana” alla presenza del Prefetto di Catania, Claudio Sammartino che, per l’occasione, ha deposto una corona d’alloro alla targa in ricordo dei Finanzieri siciliani caduti durante la I Guerra Mondiale.

Nel corso della cerimonia è stato anche etto un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le Fiamme Gialle etnee, nell’anno trascorso, sono state protagoniste di numerose attività di servizio che hanno condotto a significativi risultati per la lotta alle frodi fiscali, il contrasto alle truffe ai danni dello Stato, dell’Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali, ai reati contro la pubblica amministrazione, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, alla contraffazione dei marchi e dei brevetti, al gioco illegale.

Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono stati conclusi 107 interventi fra verifiche e controlli fiscali. A tali attività si aggiungono ulteriori 180 accertamenti a richiesta di altre Autorità, compiuti per la ricostruzione della individuale posizione reddituale e patrimoniale.

Nel settore del contrasto agli illeciti concernenti la spesa pubblica sono stati scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 57 mila euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 3 soggetti. Con riferimento alle indebite prestazioni del “reddito di cittadinanza”, sono stati condotti 32 interventi di cui 29 irregolari, terminati con la segnalazione di 18 persone nonché la richiesta di revoca del RdC per 12 soggetti, tutti complessivamente beneficiari di oltre 112 mila euro.

Rilevate truffe nel settore previdenziale e in danno del Servizio Sanitario Nazionale per circa 54 mila euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 2 soggetti.

Nel settore degli illeciti contro la Pubblica Amministrazione sono stati denunciati 33 soggetti e accertate condotte corruttive, concussive e di peculato per un importo di circa 244 mila euro.

È proseguito l’impegno rivolto al contrasto delle diverse forme nelle quali la criminalità organizzata esprime la propria azione, ricercando le manifestazioni illegali, le infiltrazioni nel tessuto economico legale e i patrimoni illeciti accumulati e sono stati sviluppati accertamenti per l’istruttoria di 258 richieste delle Prefetture in relazione al rilascio delle informative antimafia.

L’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ha visto l’esecuzione di 29 interventi e il sequestro di complessivi 403 kg di droga, con la denuncia all’Autorità giudiziaria di 13 soggetti, di cui 7 tratti in arresto, e la segnalazione di 25 persone alla Prefettura. Sono stati eseguiti 33 interventi nel settore del contrasto alla contraffazione con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 15 persone e il sequestro di oltre 100 mila prodotti illegali perché contraffatti, “piratati”, pericolosi per il consumatore o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.