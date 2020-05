Nel capoluogo etneo

Il rilascio del suolo pubblico agli esercenti le attività commerciali di Catania avverrà con procedure semplificate al massimo, senza il gravame della partecipazione di ogni servizio interessato alla decisione e dei tavoli tecnici che appesantivano la procedura e rallentavano il rilascio delle autorizzazioni.

E’ quanto prevede una delibera della giunta Pogliese riunita oggi in video conferenza che su proposta dell’assessore Ludovico Balsamo, ha rivisto la modalità di rilascio dei suoli pubblici dislocando la fase istruttoria direttamente sui luoghi da autorizzare, con la partecipazione di un tecnico della parte che ha presentato istanza, che finalmente potrà prendere parte attiva ai lavori della conferenza con diritto di contraddittorio.

“Stiamo ripartendo con sburocratizzazione e snellimento delle procedure organizzative -ha detto il sindaco Pogliese -. Velocizzazione, tempi rapidi di selezione e nuove competenze trasversali meglio inserite. Il cambiamento impone ritmi precisi e la pubblica amministrazione ha l’obbligo di essere volano del rilancio e del sostegno allo sviluppo nelle attività piccole e medie, che a Catania rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo”.

A promuovere la delibera che rappresenta una svolta importante per il rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico l’assessore Balsamo, particolarmente soddisfatto per aver raggiunto l’obiettivo concordato coi rappresentanti di categoria: “Dopo un anno e mezzo di sperimentazione – ha detto Balsamo – siamo intervenuti laddove necessario per superare inutili ostacoli burocratici. Importante l’ obbligo degli uffici di comunicare ai tecnici di parte, la data in cui si svolgerà il sopralluogo che così potranno integrare l’eventuale documentazione mancante senza necessità di altri incontri.

Il delegato dell’ Ufficio del traffico urbano, alla fine dei sopralluoghi dovrà comunicare alla società Sostare quanto stabilito e quest’ultima si attiverà prontamente per eventuali soppressioni e spostamenti di stalli blu o riposizionamenti degli stalli dei portatori di handicap nelle immediate vicinanze. Si tratta di modifiche, quantomai opportune in questo momento di particolare emergenza, che aiuteranno gli uffici comunali a rendere celere il rilascio del suolo pubblico come noi vogliamo”.