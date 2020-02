altri interventi sono in fase di progettazione

Si sono conclusi negli ultimi giorni i lavori di messa in sicurezza del Primo bacino del porto turistico di Riposto. L’opera era stato avviata la scorsa estate, alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

“Avevamo promesso il risanamento di una storica incompiuta, il Porto dell’Etna, e ci avviciniamo a grandi passi verso l’obiettivo – ha commentato il presidente Musumeci – innanzitutto eliminando i danni delle mareggiate e mettendo in sicurezza l’infrastruttura”.

“Manteniamo gli impegni presi – aggiunge l’assessore Falcone – investendo su Riposto oltre due milioni di euro fra gli attuali interventi e quelli futuri in fase di progettazione. Con la conclusione del cantiere, consegniamo alla città la mantellata che servirà a difendere il porto dai danni delle mareggiate. Nel frattempo – aggiunge l’esponente del Governo Musumeci – abbiamo aggiudicato l’intervento da 150mila euro per rimuovere i vecchi pontili divelti dalle onde, ormai inutilizzabili. Inoltre è in corso la progettazione degli ulteriori lavori da un milione di euro che serviranno a completare, dopo anni di attese vane, il porto dell’Etna, futura perla del turismo in Sicilia orientale“.