La vittima non è in pericolo di vita

Gli spari dopo un diverbio

L’aggressore, dopo aver esploso i colpi di pistola si è costituito ai carabinieri

Secondo la ricostruzione dei militari, l’aggressore ha sparato 4 colpi

Due hanno colpito alla gamba destra il conduttore radiofonico

La vittima, trasportata in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, non è in pericolo di vita

Il conduttore radiofonico Enzo Sangrigoli, station manager di Radio Flash una emittente locale di Adrano e giornalista pubblicista è stato ferito alla gamba destra con due colpi di pistola nel centro in provincia di Catania.

Diverbio degenerato

L’episodio è nato dopo un diverbio con Sergio Nuccio Floresta 50enne che dopo averlo colpito, esplodendo – secondo quanto accertato dai militari dell’arma – quattro colpi di una Block calibro 9×21 regolarmente detenuta, si è costituito ai carabinieri. Floresta è stato arrestato per tentativo di omicidio e poi condotto in carcere.

Sangrigoli non è in pericolo di vita

L’aggressione è avvenuta, intorno alle 13, in via Duca di Misterbianco, Sangrigoli che non è in pericolo di vita è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò. Non è escluso che il movente del ferimento sia da ricondurre a questioni di natura personale.