Stava incassando soldi, 53enne in manette

La polizia scopre quasi casualmente un potenziale giro di usura a Catania. Arrestato un uomo di 53 anni, D.G.S., scoperto in strada ad incassare denaro da una sua vittima. Episodio che non è sfuggito agli agenti che hanno effettuato degli approfondimenti. In casa dell’uomo trovato un libro mastro dove erano annotati nomi e cifre. E’ quindi ipotizzabile che il 53enne potesse avere un vasto giro di clienti che spennava prestando loro il denaro e chiedendo poi tassi di interesse da capogiro.

Lo scambio di denaro in strada non sfugge ai poliziotti

L’arresto è maturato nell’ambito di indagini sul controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati. Ad operare la sezione reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Gli agenti avevano modo di osservare un soggetto che consegnava denaro contante ad un’altra persona, successivamente identificata per D.G.S. Il tutto accaduto nei pressi di un esercizio commerciale cittadino.

I controlli e i riscontri

Trattandosi di una situazione quantomeno sospetta, che suscitava l’attenzione degli investigatori, i due uomini venivano sottoposti a controllo. Inoltre sono seguiti più opportuni approfondimenti investigativi. Le verifiche consentivano di avere contezza del fatto che tra i due intercorressero rapporti di prestito di denaro, fattore che è ancora oggetto di ulteriori accertamenti. I poliziotti sono riusciti a risalire al fatto che D.G.S. aveva preteso la corresponsione di interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla legge.

Ulteriori indagini che si allargano

La successiva perquisizione nell’abitazione del 53enne permetteva di rinvenire appunti scritti a mano, con nomi e relative cifre. Tutto sottoposto a sequestro in quanto potenzialmente pertinenti al riscontrato reato di usura. L’arresto è quindi scattato su richiesta della Procura distrettuale di Catania. Provvedimento convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Sono in corso mirate verifiche da parte della squadra mobile per stabilire se D.G.S. fosse al centro di un più ampio giro d’usura. Si sospetta che possano esserci diverse altre vittime oltre a quelle già individuate.



Like this: Like Loading...