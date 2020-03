La costa pattugliata in continuo

Non si fermano i controlli per il contenimento dell’epidemia Coronavirus dei finanzieri del Comando Provinciale di Catania. Le Fiamme Gialle hanno denunciato 10 persone per mancata ottemperanza a quanto disposto dai decreti del Governo. Tra i 10 denunciati, 5 sono minorenni in assembramento a Paternò. Una persona è stata fermata a Riposto con della droga addosso.

La Guardia di Finanza non è attiva solo lungo e strade ma ma anche nel cielo e sul mare. Sono al momento in attività i mezzi aerei della Sezione Aerea di Manovra dislocata all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, dipendenti dal Gruppo Aeronavale di Messina, che svolgono attività di ausilio a quelle delle pattuglie a terra, monitorando dall’alto gli spostamenti dei cittadini e segnalando gli assembramenti vietati, permettendo così un pronto e mirato intervento repressivo.

In mare, le unità della Sezione Operativa Navale di Catania svolgono, invece, servizi di perlustrazione lungo l’intera costa, per monitorare gli arrivi ed i transiti all’interno dei porti, oltre che intercettare gli spostamenti non ricadenti nelle casistiche consentite di inderogabile necessità.