Controlli in zona rossa

Controlli anti covid della Finanza nel Catanese

Quattro persone sanzionate dalle fiamme gialle

Controlli a Biancavilla, “zona rossa” da diversi giorni

I militari della Guardia di Finanza di Catania hanno collaborato con le altre forze di Polizia, coordinate dalla locale Questura, per garantire l’attuazione delle misure disposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevenire l’ulteriore diffusione dei contagi. Sono 85 i militari che hanno controllato 253 cittadini.

4 multe su 253 controlli

Sono state elevate 4 sanzioni amministrative di cui 2 eseguite dai Baschi Verdi nei confronti di altrettanti soggetti che a bordo di uno scooter circolavano lungo il Corso Sicilia, privi di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Controlli in zona rossa

I militari della Compagnia Catania hanno invece sanzionato un cittadino residente nella provincia di Enna, in quanto si spostava dal proprio comune diretto ad Acireale per futili motivi e comunque senza una comprovata necessità o giustificata motivazione. Multato un cittadino adranita che, senza alcun motivo, si aggirava per il paese di Biancavilla nonostante quest’ultimo fosse stato dichiarato “zona rossa” da diversi giorni.

Sanzionato bar

Sanzionato ancora una volta il comportamento del titolare del bar caffè di Mascali che la scorsa settimana era stato vincolato alla chiusura dell’esercizio dai Finanzieri di Riposto. La Guardia di Finanza nei prossimi giorni continuerà in tutta la provincia i servizi di controllo, mantenendo il già congruo numero di propri militari presenti sul territorio ed in mare.