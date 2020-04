Controlli coronavirus, sanzionate 11 persone uscite per comprare la droga

04/04/2020

Si fanno sempre più serrati i controlli delle forze dell’ordine in merito al rispetto del DPCM che impone di restare a casa. Agenti del commissariato Librino di Catania hanno sanzionato 28 persone per violazione delle norme per il contenimento del rischio contagio da Covid-19. Undici di loro sono stati sorpresi ad acquistare droga, due anche in in pigiama, autocertificando il motivo dell’uscita di casa. Tre romeni, usciti dal carcere, sono stati sanzionati per essersi presentati in Commissariato, per essere sottoposti a provvedimenti giudiziari, senza rispettare le norme in materia di prevenzione Covid-19: erano arrivati insieme e senza alcuna cautela. Una persone che nei giorni scorsi aveva autocertificato il falso è stata denunciato. Tre persone sono state indagate per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a poliziotti per avere contestato il controllo. Complessivamente sono state contestate sanzioni per circa 40 mila euro. Controlli a tappeto in tutte le province dell’Isola. Nel Nisseno, sono stati denunciati dai carabinieri due uomini che si erano dati appuntamento in un cimitero per eludere i controlli.

