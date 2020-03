In totale multe per 67 mila euro

Continuano i controlli della Polizia di Stato nel quartiere di Librino, a Catania, sulle numerose persone che si trovavano fuori dalle proprie abitazioni e sulle autocertificazioni.

Su 24 autocertificazioni che sono state acquisite dai poliziotti, 20 erano riferite a persone che erano uscite dalla propria abitazione senza un giustificato motivo e 9 di queste, provenienti anche da Comuni limitrofi a quello di Catania, hanno autocertificato di essersi recati nel quartiere di Librino, in particolare in Viale Grimaldi, per acquistare droga.

Un uomo di 44 anni ha dichiarato di essere andato in Viale Grimaldi per acquistare la droga poiché stanco di stare in casa. Un altro di anni 40 ha dichiarato di aver comprato la droga soffrendo dopo 10 giorni di isolamento.

Un altro uomo è stato sorpreso con un’arma bianca. un coltello con una lunga lama estraibile. È stato anche sanzionato per guida senza patente di un veicolo già sottoposto sequestro e senza copertura assicurativa.