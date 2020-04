è stata colta sul fatto

I Carabinieri di Pedara (Ct) hanno arrestato una donna di 35 anni accusata di evasione. La donna, nonostante fosse agli arresti domiciliari, aveva deciso di andare a trovare un suo vicino di casa abitante nello stesso edificio il quale, tra l’altro, è coimputato nel procedimento penale che la vede coinvolta.

I militari, che erano ben a conoscenza dell’abitudine di tale comportamento, si sono appostati lungo le scale mentre un loro collega, invece, avvisava il figlio della donna del controllo da effettuare.

La donna, avvertita dal figlio della presenza dei carabinieri, è uscita subito dall’abitazione dell’amico per rientrare nella propria ma, con sua grande sorpresa, ha trovato i militari che l’aspettavano a braccia aperte per ricondurla agli arresti domiciliari. Per la signora è scattata la sanzione.