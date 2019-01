Ispezione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha compiuto stamane una perquisizione nel Tar di Catania, nell’ufficio del

giudice Dauno Trebastoni.

La Procura etnea in una nota ha confermato la perquisizione riguardante il giudice, aggiungendo che essa “ha riguardato esclusivamente il predetto magistrato, indagato per il delitto di corruzione in atti giudiziari unitamente ad alcuni avvocati, tra i quali Amara e Calafiore, indicati nello stesso

articolo”.

Due lettere, una destinata al Procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, e l’altra al Presidente del Tar Catania Pancrazio Savasta sono partite – a quanto si apprende – da Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato a Roma. Le lettere sono volte ad ottenere elementi utili per l’adozione di eventuali iniziative di competenza del Presidente del Consiglio di Stato o dell’Organo di autogoverno della magistratura amministrativa (Cpga), in relazione alle notizie di stampa sull’indagine e la perquisizione a carico di un giudice amministrativo.