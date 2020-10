in via Gemmellaro

Un spontaneo “patto” di collaborazione tra gli esercenti di via Gemmellaro e l’assessorato comunale alle attività produttive guidato da Ludovico Balsamo, è stato siglato per fare rispettare, già da subito, le normative anti covid in uno dei luoghi più frequentati della movida catanese. Si tratta di un patto di collaborazione tra negozianti ed ente comunale affinchè sia garantita la sicurezza non solo dei fruitori dei locali della movida etnea ma anche dei dipendenti dei locali stessi.

In particolare gli esercenti, a proprie spese, si sono formalmente impegnati ad attuare misure per l’utilizzo della mascherina protettiva anche dalla clientela e prevenire assembramenti non rispettosi del distanziamento. Per questo in via Gemmellaro, nei giorni più frequentati (venerdì e sabato) verranno creati varchi transennati e presidiati, al fine di controllare il flusso dei cittadini e sollecitare l’utilizzo della mascherina: elemento protettivo di cui qualora i clienti ne fossero sprovvisti, sarà fornito dagli stessi commercianti. Inoltre, si provvederà alla misurazione generalizzata della temperatura corporea degli avventori e a fornire igienizzante per le mani, mettendo ai varchi gli appositi dispenser.

“Un’azione di collaborazione preventiva tra commercianti e istituzioni realizzata nell’interesse dei cittadini che darà certamente buoni risultati – ha commentato l’assessore Balsamo –. Una modalità di condivisione delle responsabilità che speriamo di estendere progressivamente anche in altri ambiti, perché riteniamo che solo in questo modo si possa ottenere quell’equilibrio necessario a garantire la salute dei cittadini, dei residenti e operare in sicurezza senza dover necessariamente ricorrere a misure repressive. Intanto a nome dell’amministrazione comunale mi sento di ringraziare questi esercenti che stanno dimostrando coraggio e lungimiranza”.