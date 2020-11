In sette comuni

Anche a Catania e provincia al via lo screening di massa rivolto agli studenti delle scuole medie. La campagna inizierà domani e si concluderà lunedì. Sono sette i Comuni interessati in provincia. Fra le novità introdotte, per rendere ancora più rapida la procedura di accesso ai drive in, la possibilità di prenotarsi mediante una piattaforma on-line.

Lo screening per Covid-19 rivolto agli studenti delle scuole medie è stato voluto dall’Assessorato Regionale della Salute, d’intesa con ANCI Sicilia, in continuità con lo screening, effettuato la settimana scorsa, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sono sette i comuni interessati in provincia: Catania, Acireale, Adrano, Caltagirone, Mascalucia, Misterbianco e Paternò.

La campagna, che si concluderà lunedì 16 novembre, è dedicata agli alunni, ai loro familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione, su base volontaria, tramite l’esecuzione di test rapidi, nei Comuni della provincia con più di 30.000 abitanti.

Fra le novità introdotte, dalla Regione Siciliana per rendere ancora più rapida la procedura di accesso ai drive in, la possibilità di prenotarsi mediante una piattaforma on-line. Basterà, infatti, accedere al portale www.siciliacoronavirus.it, cliccare sul bottone “tampone rapido Covid19” e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive in proposti. La piattaforma provvederà a indicare la fascia oraria che verrà generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite. L’appuntamento registrato verrà quindi indicato e comunicato al cittadino che potrà raggiungere il drive-in prescelto. Nel form di registrazione il cittadino che, aderisce alla campagna attiva di ricerca del virus, dovrà indicare la ”categoria di appartenenza” che riconduce al target dello screening (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari).