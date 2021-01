Iniziata una raccolta fondi per i figli

Una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti a Paterno, nel catanese. Il Covid ha ucciso quasi un intero nucleo familiare. Carmelo Santonocito. 78 anni, la moglie Alfia Sciuto. 73 anni, e i figli Claudio, Santo e Giovanni.

Tre su cinque sono morti, nel giro di poco tempo, senza salutarsi e senza la possibilità di darsi conforto l’uno dell’altro.

Alla vigilia di Natale è morto il capofamiglia Carmelo Santonocito, ricoverato in uno degli ospedali covid della provincia etnea. Ai funerali dell’ anziano padre ci sono pochi familiari: il terzo figlio della coppia,

Claudio 39 anni, è negativo al virus e assiste pietrificato e incredulo alla tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Nella notte dell’epifania muore il fratello Giovanni di 46 anni: si trovava al San Marco di Catania.

Ieri è deceduta la madre Alfia Sciuto, sempre per covid.

Intubata al San Marco le condizioni della donna si erano aggravate negli ultimi giorni. A consolare Claudio le notizie che arrivano dall’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla: il fratello Santo 48 anni sta meglio e dovrebbe essere dimesso oggi. Forse potrà partecipare alle esequie religiose della madre e del fratello Giovanni.

Un funerale unico alle 15.30 di oggi all’interno della parrocchia San Biagio. Difficile per l’unico figlio rimasto negativo al covid affrontare le spese dei tre funerali. Partita, in città, una gara di solidarietà per la raccolta di fondi.

Il sindaco Nino Naso si è detto pronto a fare la sua parte.

A Paterno è alto il numero dei decessi: ben 48 dall’inizio della seconda ondata della pandemia.

Tra essi ricordiamo fra Carlo Lazzaro,85 anni, frate cappuccino presso il convento di Paterno, morto ieri mattina all’ospedale di Biancavilla. Originario di Adrano il frate si era ammalato qualche mese addietro assieme ai confratelli del convento paterne-se.

Negativizzato e sottoposto a riabilitazione è deceduto per i postumi lasciati dal covid. Le esequie funebri si celebreranno oggi alle 15:30 nella chiesa Santa Maria degli Angeli dei Frati Minori Cappuccini di Adrano.