L'emergenza

Positivo al Covid-19 un paziente ricoverato presso l’Ospedale di Paternò. L’uomo, di 41 anni, è tutt’ora asintomatico e in buone condizioni di salute.

L’accertamento della positività al tampone è avvenuto prima delle dimissioni protette, sulla base delle stringenti direttive impartite dalla Direzione Aziendale in ragione del contesto pandemico.

Il paziente sarà trasferito nelle prossime ore presso il Covid Hotel di Acireale. Il reparto sarà, quindi, sottoposto a sanificazione e il personale sarà sottoposto ai necessari controlli.

Test positivo al Covid-19 anche per un’infermiera dell’Ospedale “SS.mo Salvatore” e di un operatore di una ditta esterna.

Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

Entrambi gli operatori non sono in servizio dal 30 marzo. Tutti i reparti dell’Ospedale sono attivi e in piena funzione.

E positività e negatività a test sierologici e tamponi si registrano da una parte all’altra della Sicilia. Sono risultati negativi al tampone i cinque pazienti della Clinica Morana, di Marsala risultati positivi, ieri, al test sierologico tramite prelievo ematico. I pazienti sono stati sottoposti al tampone naso faringeo e l’esito è per tutti, di completa negatività.

Sono stati sottoposti al tampone per la diagnosi anti Covid-19 anche gli oltre 60 operatori sanitari che operano nella struttura dei quali si attende l’esito.

Test positivo invece al Covid-19 per due infermieri dell’Ospedale “Maria SS.ma Addolorata” di Biancavilla, nel Catanese.