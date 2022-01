Uno dei clienti trovato senza mascherina

Ancora controlli e accertate violazioni alle norme anti covid19 all’interno degli esercizi commerciali di Catania. Multe per cliente e titolare di un bar, e chiusura anche dell’attività commerciale per 5 giorni. E’ il bilancio dell’ennesima attività portata avanti dagli agenti della squadra amministrativa del commissariato centrale.

L’operazione

I poliziotti hanno avviato i controlli nell’ambito dell’ordinaria attività finalizzata alle verifiche di tipo amministrativo sul territorio, con particolare attenzione per il rispetto delle prescrizioni anti covid19. Da qui l’ispezione in un bar nelle vie limitrofe al centralissimo corso Italia. All’interno, si constatava che uno dei clienti era privo della mascherina di protezione e per questo veniva sanzionato con un verbale di 400 euro.

I guai per il titolare

A carico del titolare veniva contestata la violazione dei protocolli anti covid19 previsti dalla normativa vigente con sanzione amministrativa di 400 euro e relativa sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.