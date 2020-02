Beccato dalla videosorveglianza

I Carabinieri di Giarre (Ct) hanno arrestato un giovane di 18 anni poiché ritenuto responsabile di incendio e danneggiamento seguito da incendio. La vicenda si è svolta nel corso della notte tra sabato e domenica, quando la vittima, un 20enne, si è accorto che qualcuno aveva appiccato il fuoco alla propria Suzuki Swift di colore grigio regolarmente parcheggiata in via Sardegna.

I Carabinieri hanno arrestato il diciottenne grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza attive nella zona. E’ stato visto scendere dalla sua auto con una bottiglia in mano, percorrere la via Sardegna fino al civico 57, cospargere l’auto di liquido infiammabile, darle fuoco e fuggire via. Il ragazzo arrestato, in attesa di convalida, è stato portato agli arresti domiciliari.