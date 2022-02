Proteste del comitato

Continui disservizi e disagi al capolinea AMT della stazione centrale di Catania e disagi con le coincidenze Treni-Bus. La denuncia arriva dal comitato pendolari siciliani che ha più volte richiesto ai dirigenti dell’Azienda Metropolitana Trasporti di voler assicurare un servizio di trasporto al capolinea della Stazione Centrale di Catania di Piazza Giovanni XXIII con orari programmati in coincidenza agli orari di arrivo dei treni a Catania.

Un problema che riguarda migliaia di pendolari

“Ciò si rende necessario – dice in una nota Giosuè Malaponti, presidente Comitato Pendolari Siciliani-Ciufer – per garantire all’utenza in generale e alle migliaia di pendolari che ogni mattina giungono a Catania dalle tre direttrici, Messina, Siracusa e Caltanissetta, una sorta di continuità di viaggio per raggiungere il posto di lavoro, studio o altro. Per qualche tempo è stata tenuta in considerazione la nostra proposta sulle coincidenze treno–bus vista la dislocazione del Capolinea, ma da qualche anno è stata nuovamente abbandonata, creando enormi disagi e disservizi agli utenti che arrivati al Capolinea della Stazione centrale – Piazza Giovanni XXIII, devono aspettare 20, 30 e anche 60 minuti per la partenza di un bus”.

Cosa chiede il comitato all’azienda

Il Comitato chiede all’azienda di ripristinare le coincidenze orarie dei bus con l’orario di arrivo dei treni, tenendo conto nella fase della programmazione oraria delle corse di voler predisporre la partenza dei bus dal Capolinea 4/5 minuti dopo l’arrivo dei treni. Chiede inoltre lo spostamento del capolinea Amt dalla Stazione Centrale di Catania in altra sede o poichè, vista l’ubicazione del capolinea dovrebbe “avere necessariamente quella razionalità nel fornire un servizio e una soluzione di continuità di viaggio, alla gente che arriva a Catania in treno, utilizzando più modi di trasporto, in virtù di quella mobilità sostenibile di cui si parla tanto.

Serve servizio efficiente

Secondo il Comitato dovrebbe essere garantita la fascia oraria 6.00 – 9.00 quale fascia oraria dei pendolari (lavoratori e/o studenti) i quali hanno l’esigenza di avere un servizio di trasporto efficiente ed efficace che li faccia arrivare in tempo presso il proprio luogo di lavoro e/o studio.