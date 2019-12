“Ora possiamo dirlo, per il distaccamento dei vigili del Fuoco di Palagonia è fatta. Il Ministro dell’Interno Lamorgese ha firmato il decreto con cui si dà il via libera all’attivazione della caserma nel comune del Catanese. Grazie al governo Conte bis arriva finalmente felicemente al capolinea una vicenda che seguiamo da tempo e il cui lieto fine era atteso con ansia nel territorio”.

Lo affermano i portavoce del M5S Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera, ed Eugenio Saitta, deputato a Montecitorio. I due portavoce avevano posto la questione dell’apertura della caserma di Palagonia all’attenzione del ministro degli Interni Luciana Lamorgese nell’ottobre scorso, inviando una lettera nella quale chiedevano di accelerare l’iter per renderla pienamente operativa. I due deputati avevano chiesto chiarimenti anche in merito all’assegnazione del personale previsto per poter finalmente aprire la caserma dei Vigili del fuoco.

Soddisfazione i due deputati esprimono anche per il pagamento degli straordinari ai Vigili del fuoco previsto da un emendamento al Dl fiscale e per il sub emendamento presentato dal M5S alla manovra di bilancio in discussione al Senato, annunciato dal sottosegretario agli Interni Sibilia, per incrementare i fondi finalizzati all’equiparazione degli stipendi dei Vigili del fuoco a quelli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

“Sarebbe – dicono Rizzo e Saitta – un giusto e più doveroso riconoscimento ad uomini che ogni giorno rischiano la propria vita per la sicurezza dei cittadini”.