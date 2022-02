Le manette per un uomo che era a passeggio con moglie e figlia

Su di loro gravavano gli arresti domiciliari ma invece continuavano ad uscire da casa come se nulla fosse. Ad intervenire la sezione volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Catania che sui tre casi accertati ha proceduto a due denunce e un arresto.

L’arresto

E’ stato arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari un pregiudicato catanese di 33 anni. L’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare lo scorso 26 gennaio perché sorpreso nella fragranza del reato di tentato furto del catalizzatore di un’autovettura parcheggiata in una strada del centro cittadino. Nonostante ciò, il 33enne, residente nel quartiere Librino ed evaso già più volte, si era allontanato da casa ed era stato riconosciuto dai poliziotti in via Forlanini mentre transitava a piedi con moglie e figlia. L’uomo, sottoposto a controllo, tentava di giustificarsi sostenendo come motivazione l’esigenza di recarsi a casa della suocera per poi accompagnare la bambina dal pediatra. Alla luce di quanto appurato veniva per questo motivo arrestato per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le due denunce

Ci sono state poi altre due denunce che sono maturate nell’ambito di mirati controlli nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. La polizia ha denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di evasione dagli arresti domiciliari due uomini che, seppur sottoposti alla misura cautelare nelle loro abitazioni, nella giornata precedente non erano stati trovati in casa dagli agenti senza che ricorresse un giustificato motivo.

Il caso singolare

Questi non sono certamente i primi casi che avvengono nel catanese. E ci sono anche degli episodi di evasione abbastanza singolari. Come quelli avvenuti negli ultimi tempi. Ad esempio quello che ha visto protagonista un uomo di 34 anni che aveva troppa voglia di frutta e per questo aveva deciso di evadere dai domiciliari. Così si è giustificato davanti agli agenti del commissariato di Borgo Ognina . E per lui è arrivato un nuovo arresto con l’accusa di evasione.