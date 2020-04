Ha anche investito una donna

I Carabinieri di Acireale (Ct) hanno denunciato una 42enne catanese per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

I militari hanno ricevuto una richiesta d’intervento da cittadini allarmati dalle grida di una donna che, dolorante a terra, invocava disperatamente aiuto.

Una donna infatti, a bordo della propria autovettura Peugeot 207, era entrata all’interno di un condominio in via Veneto per far visita ad un amico e, poiché aveva più volte urtato le auto posteggiate dei residenti, era stata rimproverata da una signora che le aveva fatto notare che quella nella quale si trovava era una proprietà privata. La donna, però, ha investito la residente causandole una frattura al piede.

La donna ha poi causato notevoli danni alle autovetture dei condomini nel tentativo fuggire. I Carabinieri però l’hanno bloccata e sanzionata per aver lasciato la sua abitazione catanese senza valida motivazione.