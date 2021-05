in centro città

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania hanno sequestrato 8 chili di marijuana e hanno tratto in arresto un cittadino italiano, nato e residente a Siracusa, per il reato di traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente.

E’ stato sottoposto a controllo, nel pieno centro della città, un’auto condotta da M.V, 41 anni, originario di Siracusa. Le operazioni di controllo del mezzo hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 8 chili di marijuana del tipo skunk, ad alto potenziale stupefacente, suddivisi in 4 panetti. La perquisizione ha permesso inoltre di sequestrare 1000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Fermo convalidato dal gip

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale.