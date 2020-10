A San Cristoforo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Simone Calogero, 35 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Nel pomeriggio del 30 Settembre i “Falchi” della Squadra Mobile, dopo una breve attività infoinvestigativa, hanno individuato un immobile nel quartiere di San Cristoforo dove diversi giovani si recavano a rifornirsi di sostanza stupefacente.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di scoprire che all’interno vi risiedeva il 35enne. Gli agenti hanno quindi attuato uno stratagemma per eludere le diverse barriere a difesa dell’appartamento e sono riusciti senza farsi notare ad appostarsi sul tetto di un palazzo, per osservare eventuali tentativi da parte del Calogero di disfarsi della droga nel momento dell’intervento dei poliziotti.

E infatti, proprio mentre si procedeva a irrompere all’interno dell’abitazione, protetta in ogni angolo da un sofisticato sistema di video sorveglianza, l’uomo successivamente arrestato ha lanciato una busta verso il tetto. Il personale posizionato ad hoc ha, quindi, recuperato l’involucro e ha accertato trattarsi di “Skunk”, in parte sfusa e in parte già confezionata in 16 dosi pronte alla vendita, e di un bilancino di precisione. La perquisizione ha poi permesso di rinvenire la contabilità dell’attività di spaccio e oltre 2000 euro in contanti che sono stati sequestrati quali provento dello spaccio.