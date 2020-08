Portato in carcere

La Polizia di Stato etnea ha fermato Giuseppe Romani, 29 anni, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish. L’uomo, nonostante fosse ai domiciliari, aveva posto in essere un breve e proprio “market” di diverse tipologie di droghe.

I “Falchi”, individuata l’attuale abitazione presso l’uomo stava scontando la condanna, sono entrati provvedendo a bloccare le sue eventuali vie di fuga al fine di effettuare una perquisizione domiciliare. I poliziotti hanno trovato una busta in cellophane che l’uomo ha lanciato dal balcone su un tetto attiguo alla sua abitazione.

L’involucro conteneva marijuana per un peso complessivo di 1,2 chili e una busta in cellophane con all’interno 40 grammi di cocaina ed un ulteriore involucro in cellophane contenente 15 grammi hashish. In casa c’erano vario materiale per il confezionamento, migliaia di euro in contanti ed una serie di appunti. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.